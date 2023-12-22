Психолог дала совет, как сэкономить на новогодних представлениях Психолог Долженкова: достаточно посетить с детьми одно новогоднее представление

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Чтобы сэкономить на новогодних представлениях, родителям достаточно посетить с ребенком всего одно мероприятие, посоветовала психолог Наталья Долженкова. В разговоре с KP.RU специалист подчеркнула, что важно не количество увиденных шоу, а то, что ребенок вынес из этого представления.

Обязательно сходите с ребенком на новогоднее представление. Но достаточно и одного, не разоряйтесь на них. Будьте осознанным потребителем: какую неудовлетворенную потребность вы хотите насытить «елочным перееданием»? Важно ведь не количество шоу, а то, что ребенок и вы вынесете из вашего совместного похода, — пояснила психолог.

По ее словам, важно обсудить увиденное. Следует задавать ребенку открытые вопросы, на которые нельзя дать краткие ответы. Например, можно узнать, какая сцена запомнилась больше всего, кто из персонажей был самым добрым, какие герои были главными и что они чувствовали. Кроме того, стоит поделиться и своими эмоциями.

Если праздничный бюджет сильно ограничен, можно узнать о наличии представлений в детских Домах творчества. Обычно цены на них символические. Также бесплатные шоу устраивают кинотеатры, библиотеки и торговые центры.

Психолог Наталья Панфилова ранее рассказала, что детям не стоит дарить на Новый год деньги и то, что ребенок не просил у Деда Мороза. В выборе подарка важно ориентироваться на возраст ребенка: чем он младше, тем больше нуждается в положительных эмоциях.