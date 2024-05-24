Психолог дала совет, как поддержать школьников перед ЕГЭ Психолог Игонина: праздник позволит выпускнику отдохнуть перед экзаменами

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Последний звонок можно превратить в праздник для выпускников, чтобы поддержать учеников и дать им паузу перед сдачей ЕГЭ и поступлением в высшее учебное заведение, заявила в беседе с «Москвой 24» специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Она уточнила, что отдых и хорошее настроение позволят подростку настроиться на позитив.

Во-первых, это поможет расслабиться, отвлечься и зарядиться хорошим настроением. А во-вторых, умение искренне радоваться сегодняшнему дню вместо волнения перед предстоящим испытанием — хорошая черта характера. И именно родителям по плечу настроить подростка на позитив и успех, приободрить и добавить уверенности в себе и своих силах, — перечислила Игонина.

Психолог добавила, что родителям стоит грамотно разъяснить детям о новых возможностях и обязанностях. По словам специалиста, не менее важно проговорить слова о том, что рядом с выпускниками будут люди, готовые поддержать в сложной ситуации.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман ранее напомнил, что в ночь перед экзаменом важно дать организму отдохнуть. При этом материал экзамена можно запомнить при внимательном чтении или многократном повторении даже в ночь перед ЕГЭ.