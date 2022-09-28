Маленьким детям призванных в зону СВО российских мужчин следует объяснять факт мобилизации отца коротко и просто, рассказала «ФедералПресс» психолог Полина Малахова. По ее словам, чем старше ребенок, тем более полноценное объяснение ему требуется. Специалист также уточнила, что женам уехавших на фронт россиян не следует обсуждать с детьми. собственные переживания о происходящем.

Чем младше ребенок, тем короче и проще. Врать и что-то придумывать не стоит — дети прекрасно чувствуют фальшь, лучше всего рассказать все как есть на понятном ребенку уровне,пояснила эксперт.

Детям особенно важно понять, как уход отца на фронт скажется именно на их жизни, пояснила Малахова. При этом матерям следует сказать, что их папа уехал и какое-то время будет вдали от семьи, а до тех пор они будут ждать его возвращения.

Разговор на подобную тему с подростками должен быть более длинным и содержательным, заявила психолог. По ее словам, во время беседы требуется дополнительно сформулировать четкую позицию о происходящем.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ранее заявила, что мобилизованных граждан не будут освобождать от алиментов с довольствия и страховых выплат, поскольку денежное довольствие представляет собой такую же зарплату, как и на «гражданке». Она отметила, что прежде чем обсуждать идею освобождения мобилизованных от уплаты алиментов, необходимо подумать, как защитить в этом случае детей.

Позже стало известно, что у мобилизованных, которые обязаны выплачивать алименты, сумма выплат будет вычитаться из денежного довольствия.