Психолог дала совет, как объяснить ребенку мобилизацию отца Психолог Малахова: ребенку нужно рассказывать о мобилизации отца коротко и просто

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Маленьким детям призванных в зону СВО российских мужчин следует объяснять факт мобилизации отца коротко и просто, рассказала «ФедералПресс» психолог Полина Малахова. По ее словам, чем старше ребенок, тем более полноценное объяснение ему требуется. Специалист также уточнила, что женам уехавших на фронт россиян не следует обсуждать с детьми. собственные переживания о происходящем.

Чем младше ребенок, тем короче и проще. Врать и что-то придумывать не стоит — дети прекрасно чувствуют фальшь, лучше всего рассказать все как есть на понятном ребенку уровне, — пояснила эксперт.

Детям особенно важно понять, как уход отца на фронт скажется именно на их жизни, пояснила Малахова. При этом матерям следует сказать, что их папа уехал и какое-то время будет вдали от семьи, а до тех пор они будут ждать его возвращения.

Разговор на подобную тему с подростками должен быть более длинным и содержательным, заявила психолог. По ее словам, во время беседы требуется дополнительно сформулировать четкую позицию о происходящем.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ранее заявила, что мобилизованных граждан не будут освобождать от алиментов с довольствия и страховых выплат, поскольку денежное довольствие представляет собой такую же зарплату, как и на «гражданке». Она отметила, что прежде чем обсуждать идею освобождения мобилизованных от уплаты алиментов, необходимо подумать, как защитить в этом случае детей.

Позже стало известно, что у мобилизованных, которые обязаны выплачивать алименты, сумма выплат будет вычитаться из денежного довольствия.