Психолог дала совет, как обезопасить детей от интернета Психолог Завалихина посоветовала покупать детям кнопочные телефоны

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Чтобы обезопасить детей от интернета, лучше всего покупать им кнопочные телефоны, посоветовала психолог Руслана Завалихина. В беседе с Пятым каналом специалист подчеркнула, что телефон ребенку нужен в первую очередь для связи, а не для того, чтобы сидеть в социальных сетях. При этом родителям важно объяснить несовершеннолетнему свою позицию.

Сегодня у ребенка в пять или даже в три года есть гаджеты. Да, детям нужен девайс для того, чтобы они были на связи, но им достаточно и кнопочного телефона. У моих детей долгое время были самые простые модели. Они возмущались, но я им все объясняла. Если мы не убережем наших детей от соцсетей, никто этого не сделает, — пояснила психолог.

Взрослые должны интересоваться жизнью своих детей. Так, многие обрубают связь с ребенком, когда не спрашивают его об увлечениях и интересах. По словам Завалихиной, это приводит к тому, что ребенок может начать смотреть запрещенный контент, даже не понимая, как это влияет на его психику. Она посоветовала родителям транслировать детям свои ценности, чтобы защитить от плохого влияния блогеров.

Психолог Екатерина Игонина ранее рассказала, что причиной чрезмерного увлечения смартфонами является неумение общаться в реальном мире. По ее словам, многим людям гораздо проще контактировать в соцсетях и мессенджерах вне формата непрерывного диалога.