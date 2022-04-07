Психолог дала совет, как научить ребёнка остерегаться незнакомцев

Родителям необходимо научить своего ребёнка правильно действовать, когда к ним обращаются незнакомые люди, сообщила РИАМО психолог-педагог Ксения Лазаренкова. По словам специалиста, дети должны знать, что угрозу может представлять не только «страшный» мужчина, но и пожилой человек, чьи-то мама или папа с детской площадки.

Родители часто говорят, что нельзя делать, но не говорят, как с этим бороться и что делать можно, — рассказала Лазаренкова.

Как отметила психолог, родители должны научить своего ребёнка, как действовать в той или иной ситуации, и в первую очередь объяснить, как правильно разделять взрослых на своих и чужих. Детей всегда учат, что нужно помогать взрослым, однако бывает, что даже пожилой человек, попросивший ребёнка о помощи, может представлять опасность.

Поэтому ребёнку необходимо объяснить, что взрослые обращаются за помощью только к взрослым. Он также должен уметь вежливо отказать: «Извините, я не могу, я ребёнок, мне нельзя. Попросите о помощи вот ту женщину» или «Я могу позвать свою маму, она вам поможет», советует специалист.

Ранее добровольческое общественное объединение «ЛизаАлерт» подготовило рекомендации по защите детей от незнакомцев. Согласно им, в первую очередь ребёнка необходимо научить, что с незнакомыми людьми нельзя никуда уходить, и это правило нужно регулярно проговаривать. Также важно научить ребёнка отказывать — даже тем, кто старше и кто достаточно близок. Дети должны понимать, что просить о помощи у прохожих не стыдно, так же как и кричать на улице при необходимости. Из-за того, что родители ругают их за шумное поведение, дети могут бояться закричать, чтобы спастись.