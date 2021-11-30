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Психолог дала совет, как найти пару на сайте знакомств

Психолог Иванова: для подбора партнёра на сайте знакомств стоит назначить личную встречу
17:12, 30 ноября 2021
Психолог дала совет, как найти пару на сайте знакомств Фото: unsplash.com
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Чтобы оценить адекватность найденного на сайте знакомств партнёра, стоит назначить свидание в людном месте и выяснить, на какие темы он рассуждает и чем интересуется, объяснила психолог и трансформационный коуч Мария Иванова. Более того, о многом говорит и его онлайн-аккаунт: слишком хороший и красивый аккаунт должен настораживать, так как если у человека всё так хорошо, то на сайты знакомств у него обычно не хватает времени, передаёт «Радио 1».

Это можно понять по тому, насколько человек пытается сблизиться и какие темы обсуждает, какие у человека интересы. И даже аккаунт человека много о нем говорит. Чтобы избежать опасных ситуаций, офлайн-встречу лучше назначать в людном кафе и лично посмотреть на человека. Обычно сразу становится понятно, что это за человек, — пояснила Иванова.

При этом она уточнила, что найти подходящего партнёра на сайтах знакомств может быть очень сложно, но «тот, кто ищет, тот всегда найдёт». При этом офлайн-общение может в корне отличаться от переписки в приложении, добавила психолог.

Ранее психолог Дмитрий Синарёв рассказал, чего не стоит говорить собеседнику. По его мнению, конструктивный диалог можно будет сохранить, если не ставить под сомнение чувство собственной значимости собеседника.

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