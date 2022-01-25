Психолог дала школьникам советы по выбору будущей профессии

Если подросток к концу обучения школы не определился, кем хочет работать и на кого учиться, в первую очередь стоит задуматься о колледже, который может дать необходимое время на размышления, считает психолог Елена Лосева. Она напомнила, что сейчас в России можно получить только одно бесплатное высшее образование, пишет «Радио 1».

Во-первых, стоит определиться, куда всё-таки он пойдёт учиться — в вуз или в колледж. Иногда школьники чисто физически не готовы к выбору, и колледж в этом случае может стать своеобразным «временем на подумать». У нас в стране пока только одно высшее образование можно получить на бюджетной основе, и если семья не может себе позволить оплатить коммерческое обучение, то к этому выбору стоит отнестись очень осознанно, — подчеркнула Лосева.

Если по итогу школьник решил пойти в вуз, стоит отталкиваться от выбранных на ЕГЭ предметов, продолжила психолог. Она посоветовала родителям неопределившихся школьников не настаивать на своём выборе, а помочь подростку с решением трудного вопроса. В этом случае, заверила Лосева, особенно важно показать школьнику рынок профессий, который сейчас существует.

Ранее директор школы на Рублёвском шоссе Марина Новожилова заявила, что помимо знаний, для успеха в жизни важны связи. Поэтому школьникам помогают их развивать, приглашая интересных людей, рассказала она.