Психолог дала пять советов, как достигнуть успеха в жизни Психолог Аверс: чтобы достигнуть успеха, важно ценить себя и строить планы

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Чтобы достигнуть успеха, важно принять на себя ответственность за свою жизнь, научиться ценить себя и не спеша строить план, постепенно двигаясь в сторону достижения поставленных задач, посоветовала в беседе с «ФедералПресс» психолог Ксения Аверс. Она уточнила: важно иметь решимость поменять план действий, если он не работает, и искать наиболее эффективные пути для того, чтобы улучшить свою жизнь.

Сколько можно делать то, что не дает эффекта? Или вообще ничего не предпринимать? Просто начните делать все по-другому, — призвала Аверс.

Эксперт отметила, что спешка способна привести к выгоранию, тогда как достигая большого результата с помощью маленьких шагов, можно быть эффективнее. Также психолог призвала не рассчитывать ни на чью помощь и самостоятельно нести за себя ответственность. Специалист убеждена, что каждый человек достоин лучшей жизни вне зависимости от текущей ситуации в его жизни, но чтобы ее достичь, нужны желание и план.

Пятый совет — стройте планы. Перемены в лучшую сторону невозможны без целей и стратегии, считает спикер, а четкое следование плану приведет к положительным результатам, — заключила Аверс.

Психотерапевт Анастасия Егорова ранее рассказала, что «правило трёх яблок» способно помочь разобраться с большим объемом задач, которые требуется выполнить за день. Согласно этому принципу, в начале дня следует выбрать три приоритетных дела, так как именно это число решаемых задач является эффективным для человека, пояснила специалист. По ее словам, соблюдение такого правила поможет не отвлекаться на мелкие задачи.