Психолог дал советы жертвам сталкинга Психолог Рощин посоветовал жертвам сталкинга обращаться в полицию

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Жертвам сталкинга следует обращаться в полицию, при этом важно настоять, чтобы правоохранители приняли заявление, посоветовал социальный психолог Алексей Рощин. В беседе с «360» он уточнил, что это может напугать преследователя, особенно если его поведение обусловлено не психическими расстройствами, а хулиганскими побуждениями.

Обнародование проблемы может испугать преследователя, если ему пригрозить органами. А терпение или игнорирование ситуации в глазах поклонника может стать зеленым светом к продолжению этой неадекватной игры, — пояснил специалист.

По словам Рощина, особо опасно лично общаться со сталкером. Попытки переубедить или расспросы, почему он это делает, могут вызывать у преследователя еще большее желание продолжить следить за своей жертвой. Можно попросить помощи у «внушительных по размеру» друзей или родственников. Психолог отметил, что сталкеры чаще всего трусливы и боятся применения силы к ним.

Самый действенный вариант, по мнению специалиста, переехать, уехать на несколько месяцев или скрыться от преследователя. Если жертва исчезнет на пару месяцев из поля зрения сталкера, у него с большой вероятностью пройдет нездоровый интерес, считает психолог.

Представители партии «Новые люди» ранее внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому суды смогут запрещать злоумышленникам приближаться к своим жертвам. По их мнению, многих трагедий можно было бы избежать, если бы существовала ответственность за преследование.