Психолог дал советы, как подружить ребенка с новым мужчиной матери Психолог Самбурский: детям нужно дать привыкнуть к новому партнеру матери

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Дети, особенно подростки, зачастую тяжело переживают, когда их мать начинает новые отношения, поэтому женщине нужно дать ребенку возможность привыкнуть к новому партнеру, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, не нужно торопиться с вводом своего избранника в семью.

Дайте себе и детям время привыкнуть к новой ситуации и пережить новые эмоции. Не навязывайте детям общение с новым мужчиной, тем более не нужно заставлять их называть своего мужчину отцом или другими родственными терминами. Начините с того, что ваш мужчина будет просто вашим другом, который вас любит и уважает, — посоветовал эксперт.

Матери стоит рассказать ребенку о своих чувствах к новому мужчине, объяснив, что она при этом всегда останется любящей мамой, продолжил психолог. Нужно спросить у ребенка, что он чувствует, и узнать о его пожеланиях. Таким образом он увидит, что его слушают и понимают.

По словам эксперта, конфликты между детьми и мужчиной надо стараться сгладить за счет поиска компромисса, ни в коем случае не защищая одну сторону за счет другой. При этом важно выявлять и пресекать манипуляции со стороны детей, а с другой стороны — контролировать, чтобы мужчина не начал разрушать отношения матери с детьми.

Специалист посоветовал развивать положительное взаимодействие между детьми и новым партнером, поощряя их общие интересы и хобби. Например, можно предложить им посмотреть фильм, поиграть в приставку, приготовить ужин и так далее.

Хвалите и поддерживайте их во всех начинаниях и даже робких попытках сблизиться. Показывайте и говорите, как вы рады от того, что они стараются ладить друг с другом, — порекомендовал Самбурский.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что стресс является ситуацией страха, неопределенности и тревоги, и, когда ребенок находится в таком состоянии, родителям важно разделить его переживания. По словам специалиста, ни в коем случае родителям нельзя обесценивать чувства ребенка, говоря фразы «скоро все будет хорошо» и «это обязательно пройдет».