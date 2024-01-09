Психолог дал советы, как побороть апатию после Нового года Психолог Самбурский: постпраздничную апатию можно побороть с помощью общения

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После новогодних праздников зачастую возникает чувство пустоты, безразличие и уныние, и побороть эту апатию можно с помощью общения, рассказал в беседе с LIFE.ru клинический психолог Станислав Самбурский. Он пояснил, что основными причинами апатии являются разочарование, а также нарушение биоритмов и обмена веществ.

Чтобы вернуть себе жизненный тонус, нужно не подавлять чувства, а поделиться ими с кем-то, кто проявляет понимание и поддержку, отметил эксперт. Можно написать о своих ощущениях в дневнике. Кроме того, в новогодние каникулы можно разобраться с тем, что действительно важно и интересно, а что — второстепенно. Психолог посоветовал составить список желаний и планов, не ограничивая себя и выбрав три самых важных цели на год, причем начать реализовывать их прямо сейчас, делая каждый день хотя бы один шаг к их осуществлению.

Кроме того, апатия отступит, если восстановить нормальный режим и образ жизни, продолжил специалист. Для этого необходимо ложиться и вставать в одно и то же время, спать не менее семи-восьми часов в сутки, следить за питанием, избегая переедания и ограничивая потребление жирного, сладкого, алкоголя и кофеина. Полезна любая физическая активность хотя бы три раза в неделю. Также помогут в борьбе с апатией свежий воздух и солнечный свет.

По словам психолога, важно искать положительные стороны в жизни, сместив фокус внимания с проблем и неудач. Также необходимо больше общаться с другими людьми.

Во взрослом возрасте дружбу заводить страшно, но делается это точно так же, как в детском саду. <...> Есть дружба и общение — нет апатии, — подчеркнул Самбурский.

Ранее клинический психолог Сергей Мартынов предупредил, что если после праздников человек не чувствует себя отдохнувшим, это может указывать на наличие хронической усталости. Специалист подчеркнул, что справиться с таким состоянием можно, проанализировав причины его возникновения. Так, вызывать дискомфорт могут даже неправильно расставленные на рабочем столе предметы.