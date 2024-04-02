Психолог дал советы, как победить апатию Психолог Самбурский посоветовал выявить причину апатии для борьбы с ней

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Чтобы победить апатию, необходимо сначала выявить причины возникновения этого состояния, посоветовал клинический психолог Станислав Самбурский. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнул, что важно проанализировать ситуацию. Только разобравшись в собственных эмоциях можно найти способ справиться с апатией.

Диагностировать истинную причину состояния может только опытный специалист. При подозрении на апатию психолог может привлечь для комплексной оценки ситуации ряд коллег: терапевта, эндокринолога и невролога, — уточнил специалист.

Некоторым людям в борьбе с апатией помогает смена обстановки, так как это состояние может стать следствием монотонной рутины или однообразной жизни. Чтобы настроить себя на позитивный лад, рекомендуется заботиться о физическом состоянии: спорт и правильное питание помогают повысить уровень эндорфинов и улучшают общее самочувствие. Самбурский отметил, что стоит поставить перед собой достижимые цели и чаще общаться с близкими. Кроме того, необходимо принять свое состояние и позволить себе чувствовать и переживать эмоции.

Специалисты Химкинской областной больницы ранее посоветовали своевременно и достаточно отдыхать, чтобы избежать эмоционального переутомления. В медучреждении подчеркнули, что нужно спать достаточное количество часов, а также грамотно распределять физические и умственные нагрузки.