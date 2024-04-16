Психолог дал советы, что делать при встрече с агрессором Психолог Шляпников: при встрече с агрессором на улице лучше уйти

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При встрече с агрессором на улице лучше уйти, посоветовал психолог Владимир Шляпников. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнул, что стоит проигнорировать человека, который ведет себя неадекватно. Например, можно пересесть в другой вагон, если столкновение с агрессором произошло в метро. Психолог предупредил, что взаимодействие с таким человеком чревато психологическими и физическими увечьями.

Как уточнил Шляпников, столкнувшись с агрессивным поведением со стороны близкого человека, стоит разобраться в причинах. Агрессия может быть вызвана как внутренними переживаниями, так и раздражением на окружающих. Чтобы избежать негативных последствий, агрессию со стороны близких игнорировать нельзя. Если же человек не хочет решать проблему, лучше подумать о своем комфорте и прекратить с ним контактировать.

Психолог отметил, что встретить агрессора можно на работе или во время учебы. В такой ситуации необходимо проанализировать собственное поведение. Так, неуверенность и позиция жертвы могут спровоцировать агрессивную реакцию. Важно проработать это, чтобы стать уверенней и игнорировать провокации.

Психолог Елена Ярикова ранее рассказала, что пассивная агрессия от близких людей зачастую проявляется через критику, подтрунивание, игнорирование. Специалист уточнила, что неприязнь в такой ситуации не выражается в открытой форме. Распознать агрессию можно по собственным эмоциям: обычно после контакта с таким человеком остается обида или раздражение.