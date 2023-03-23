Психолог дал совет по борьбе с кризисом среднего возраста Психолог Раков посоветовал обращаться к специалистам для борьбы с кризисом среднего возраста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бороться с кризисом среднего возраста самостоятельно может быть сложно, поэтому при возможности следует обращаться к специалисту, рассказал психолог Павел Раков. В разговоре с «Радио 1» он пояснил, что кризис возникает после 30 лет из-за стрессов, непринятия своего тела и проблем со здоровьем.

Некоторые не принимают свое тело. Стресс накапливается. У кого-то начинаются проблемы со здоровьем. У кого-то добавляется смерть близких, потому что человек взрослеет. Кто-то теряет друзей. А кто-то переживает все это вместе. И вот тогда накрывает по полной. Здесь уже надо идти к специалисту, — рассказал психолог.

Раков отметил, что если нет возможности обратиться к специалисту, то можно попробовать найти новое хобби, которое поможет человеку почувствовать себя полезным обществу. Психолог призвал не ждать помощи от других людей, а ставить себе новые цели и задачи самостоятельно. Кроме того, выйти из кризиса можно, повышая свою квалификацию. Для этого можно пойти на курсы, получить новый навык или освоить дополнительную профессию.

Психолог объяснил, что кризис среднего возраста у мужчин чаще всего связан с неудачами в семейной жизни или в карьере. У женщин подобное состояние наступает из-за снижения уровня гормонов, что приводит к излишней раздражительности.

Человек сначала готовится к школе, потом к институту, потом планирует устроиться на работу. Устроившись на работу, он хочет заработать на квартиру, расплатиться с ипотекой. То есть все время жизнь откладывается. В итоге, если успех не достигнут, начинается ломка. Не каждый может проигрывать, — заключил психолог.

Психолог Сергей Ланг ранее посоветовал абстрагироваться от погоды за окном и больше общаться с близкими, чтобы не впасть в весеннюю хандру. По словам специалиста, справиться с перепадами настроения поможет занятие любимым делом.