Психолог дал совет, как войти в рабочий ритм после праздников

https://static.news.ru/photo/77ef5cbc-b320-11eb-9607-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После длинных майских выходных многие россияне оказались не настроены психологически и даже физически приступить к трудовой деятельности по полной программе. Социальный психолог Алексей Рощин рассказал «Москве 24», как легко войти в рабочий ритм.

По словам специалиста, не стоит начинать сразу новые проекты или хвататься за какие-то глобальные задачи. В первую очередь нужно закончить оставшиеся дела.

Лучше сначала подчистить хвосты, посмотреть, что накопилось за это время, проверить почту, сориентироваться в обстановке. Постепенно после первой недели можно начинать работать по новым проектам, — отметил Рощин.

Психолог также посоветовал не вспоминать о прошедших праздниках, а настроиться на предстоящий через два-три месяца летний отпуск. По его мнению, мысли об отдыхе позволят человеку собраться и уже со следующей недели «поднажать» и сделать что-то в ударном порядке.

Рощин считает, что такой ритм работы очень соответствует русскому характеру, поскольку большинство россиян не могут работать в одном режиме в связи с особенностями климата и менталитета, а всегда работают рывками: резко начали работать, совершили трудовой подвиг, а потом отдыхают, переводя дух.

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