Психолог дал совет, как реагировать на плохие оценки ребенка в школе Психолог Волков посоветовал не запрещать ребенку проявлять негативные эмоции из-за оценок

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Из-за плохих оценок ребенок может проявлять негативные эмоции, родителям следует давать школьнику возможность умеренно их проявлять, посоветовал психолог Роман Волков. В разговоре с «Царьградом» специалист уточнил, что запрет на эмоции может откладываться в детях в виде чувства вины, что может привести к печальным последствиям в будущем.

Не запрещайте ребенку умеренно проявлять свою агрессию вовне. Если это умеренное проявление. Если эта агрессия будет копиться, то она будет проявляться в форме вины. Потом она может проецироваться на ребенка, — пояснил психолог.

Волков уточнил, что чаще всего дети проявляют свою агрессию словесно. Иногда, если к ребенку проявляется физическое насилие или наказание, свое отношение к этому он может спроецировать в виде нанесения травм себе, так как не может дать отпор более сильному. Психолог порекомендовал родителям умеренно подходить к воспитанию, не поощряя плохую успеваемость, но и не применяя суровых наказаний.

Педагог Анастасия Малеева ранее посоветовала больше общаться с ребенком в период подготовки к экзаменам о объяснять, что ЕГЭ и ОГЭ являются всего лишь очередным этапом в жизни. Она отметила, что главный страх для школьника заключается в неизвестности, поэтому родителям стоит отправить его на пробный экзамен.