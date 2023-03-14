Психолог дал совет, как не впасть в весеннюю хандру Психолог Ланг посоветовал абстрагироваться от погоды, чтобы не впасть в весеннюю хандру

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Чтобы не впасть в весеннюю хандру, следует абстрагироваться от погоды за окном, посоветовал психолог Сергей Ланг. Специалист пояснил «Радио 1», что избежать перепадов настроения можно, если заняться любимым делом и больше общаться с семьей. По его мнению, таким образом получится не думать о плохой погоде.

Календарная весна вызывает у человека серьезное напряжение и расстройства от погоды на улице. Поэтому необходимо полностью абстрагироваться от погоды и положения за окном, сделать акцент на хобби, работе или семье. Чем больше мы увлекаемся любимым делом, тем меньше у нас мыслей о погоде, — рассказал Ланг.

По словам психолога, следует правильно питаться и хорошо спать, это скажется положительно не только на настроении, но и на иммунитете. Ланг порекомендовал обсуждать с близкими хорошие семейные события. При этом стоит меньше разговаривать о новостях, так как это забирает силы и энергию. Также следует составить планы на апрель и майские праздники — это поможет легче переждать весеннюю непогоду.

Психотерапевт Михаил Кумов ранее объяснил, что весной многие люди могут находиться в подавленном состоянии из-за усталости от зимы. По его словам, зачастую у россиян формируются неоправданные ожидания при смене сезонов, так как они рассчитывают на быстрое потепление сразу же по окончании зимнего периода.