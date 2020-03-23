https://static.news.ru/photo/9ac626b6-6ceb-11ea-b96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Психолог из МГУ Мадрудин Магомед-Эминов советует в условиях критической ситуации на фоне коронавируса перестроить свой образ жизни, но при этом не терять оптимизма.

По словам специалиста, необходимо принять новую, экстремальную логику бытия как собственную реальность. То есть перестроить свой образ жизни, поведение, общение и отношение к различным сторонам жизни с учётом новых требований. При этом экстремальный стиль существования не означает капитулирования личности перед жизнью.

Психолог также рекомендует не втягиваться в активные дискуссии и споры с окружающими и в соцсетях, отсеивать непроверенную информацию, а также заботиться о ближних.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что активность коронавирусной инфекции может пойти на спад с приходом тепла, а прогнозы о том, что новая инфекция способна охватить всю планету, несостоятельны. По его словам, такой сценарий маловероятен, поскольку все страны мира предпринимают усилия для её сдерживания.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.