Психолог дал Малахову «страшный» совет по воспитанию сына Психолог Ситников посоветовал Малахову читать сыну страшные сказки

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Андрей Малахов

Психолог Алексей Ситников дал шоумену Андрею Малахову советы по воспитанию сына. В эфире программы «Малахов» он рекомендовал читать ребенку страшные сказки, чтобы тренировать кортизольную систему, передает StarHit.

Надо тренировать кортизольную систему. А для этого детям необходимо читать страшные сказки. А взрослому человеку — заниматься экстремальным видом спорта и смотреть фильмы ужасов, чтобы регулярно был выброс кортизола. Кстати, счастье — это же тоже выброс кортизола, — подчеркнул Ситников.

Малахов в свойственной ему ироничной форме ответил, что читает сыну сказки братьев Гримм, а это «не для слабонервных!».

Андрей Малахов и его супруга Наталья воспитывают шестилетнего сына Александра. Пара ограждает мальчика от внимания публики. Ведущий неоднократно говорил, что хотел бы растить сына без фактора публичности, чтобы ребенок мог свободно развиваться, общаться, учиться.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обвинил телешоу «Беременна в 16» в пропаганде подростковых беременностей. Парламентарий назвал раннюю беременность ЧП и призвал «шоу запретить, актеров посадить, организаторов оштрафовать». Милонов считает, что отсутствие правильного семейного воспитания влечет эту проблему. По его словам, часто дети, вместо того чтобы заниматься уроками и школой, занимаются не тем, чем надо.