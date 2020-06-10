Психолог: больше всего мечтают вернуться в офис мужчины и молодые родители

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Доктор психологических наук Наталия Белопольская сообщила, что молодые родители и мужчины больше других мечтают вернуться к привычной офисной работе вместо дистанционной.

Молодые родители, воспитывающие маленьких детей и живущие в обычной квартире, страшно стремятся вернуться к прежнему образу жизни. Особенно это касается мужчин и женщин, занимающих «мужские» должности. Исключение — учёные, которым не нужно повседневное общение, — привели слова психолога в РИА Новости.

Она добавила, что работа на удалёнке наиболее понравилась старшему поколению и людям без детей.

Кроме того, психолог отметила, что сразу после возвращения в офис не стоит погружаться в работу, у многих дистанционный режим работы вызвал стресс и усталость.

Хорошо, если посещение офиса для начала будет два дня в неделю. А потом, в зависимости от обстановки, возвращаться к привычному графику. Люди, надо это понимать, нисколько не расслаблены. Они устали, устали и от работы, и от постоянного стресса, — подытожила Наталия Белопольская.

Ранее NEWS.ru писал, что порядка 70% компаний в России хотят сохранить формат удалённой работы, после того как был снят режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что представители торговли, финансов, горнодобычи и металлургии собираются внедрять формат работы из дома активнее других.