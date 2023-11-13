Психоаналитик раскрыла, почему люди предпочитают жить одни Психоаналитик Смолярчук: пережившие травлю люди предпочитают одиночество

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Люди, пережившие травлю или издевательства в детстве, чаще всего предпочитают жить в одиночестве, заявила психоаналитик Ирина Смолярчук. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что такой образ жизни также часто выбирают люди, которые видели скандалы в семье: у них формируется негативное представление о браке и отношениях.

Если ребенок вырос в токсичной родительской паре <...>, то он сформирует в течение своего несчастного детства представление о том, что ему лучше быть одному. Такой человек в зрелом возрасте сознательно выбирает пожить ради себя, — пояснила психоаналитик.

По ее словам, одиночество на фоне детских травм часто превращается во «враждебную изоляцию от общества». Кроме того, от отношений во взрослом возрасте отказываются те, кто рос в многодетных семьях. Смолярчук отметила, что обычно это старшие дети, которые были лишены внимания и были вынуждены становиться нянями и воспитателями для младших сестер и братьев. Одинокий образ жизни также свойственен людям, которые привыкли справляться с бытовыми проблемами самостоятельно и не нуждаются в партнере, заключила специалист.

Психолог Нина Рубштейн ранее заявила, что одинокие люди чувствуют себя спокойнее женатых, так как несут ответственность только за себя. По ее словам, женщины, которые состоят в отношениях, склонны больше переживать о своей внешности и возможных изменах со стороны партнера.