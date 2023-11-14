Психоаналитик объяснила, чем опасно одиночество Психоаналитик Смолярчук: одиноким людям некому помочь в экстренной ситуации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одиночество опасно для людей в экстренных ситуациях, например в случае обострения хронических заболеваний, когда необходимо срочно вызвать скорую помощь, предупредила психоаналитик Ирина Смолярчук. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что в некоторых случаях отсутствие близких рядом может грозить для человека летальным исходом.

Одиночество опасно с точки зрения скорой помощи. Если человек дома один и почувствовал какое-то недомогание, у него обострилось текущее заболевание или любой приступ, то в этом случае одинокий человек рискует погибнуть первым, — уточнила психоаналитик.

Также тревогу вызывает одиночество среди пожилых людей. Как правило, им очень трудно заводить новые знакомства и находить друзей. Смолярчук отметила, что чаще всего в эту категорию входят вдовцы и те, кто не смог наладить отношения со своими детьми. По ее словам, одиночество в данном случае не является личным выбором и желанием человека.

Психоаналитик ранее отметила, что люди, пережившие травлю или издевательства в детстве, чаще всего предпочитают жить в одиночестве. По ее словам, подобный образ жизни также свойственен тем, кто видел частые скандалы между родителями.