«Психика не на месте»: Милонов о приставшей к четверокласснику учительнице Милонов потребовал проверить психику пристававшей к четверокласснику учительницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Учительницу из Токсово (Ленинградская область), пристававшую к четверокласснику, необходимо уволить и наказать в соответствии с законом, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий также усомнился в ее психическом здоровье.

Ее нужно уволить, безусловно, и наказать по закону. Понятно, что парню 11 лет, а значит, все это затеяла она. Я знаю случаи, когда в своих молодых учителей влюблялись старшеклассницы, а когда достигали 18 лет, выходили за них замуж и жили до гробовой доски, счастливо воспитывая своих детей. Но когда 11-летний — это табу, это психика не на месте. Ее нужно проверить на адекватность, — заявил Милонов.

В Токсово Ленинградской области 25-летнюю учительницу заподозрили в домогательствах к четверокласснику. По данным СМИ, педагог приставала к ученику и вела откровенную переписку. Преподавательницу задержали и возбудили против нее уголовное дело.

Переписку интимного характера обнаружили родители мальчика. Они обратились в правоохранительные органы, а те провели проверку. По версии следователей, педагог домогалась ребенка на дополнительных занятиях после уроков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б», ч. 4. ст. 132 УК РФ). Педагога задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.