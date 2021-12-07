Психиатры заявили, что шизофреники в пять раз чаще умирают от COVID-19

Британские учёные пришли к выводу, что люди с психотическими расстройствами, такими как шизофрения, в пять раз чаще умирают от COVID-19 и в три раза чаще попадают в больницу. Об этом свидетельствуют данные исследования Манчестерского университета, опубликованного в журнале «Молекулярная психиатрия».

У людей с психотическими расстройствами вероятность смерти от COVID-19 в 4,84 раза выше, чем у людей без тяжёлых психических заболеваний. Вероятность смерти от COVID-19 была в 3,76 раза выше у людей с биполярным расстройством и в 1,99 раза выше у людей с серьёзным депрессивным расстройством, — говорится в сообщении.

Более того, исследователи пришли к выводу, что среди людей с COVID-19 у лиц с психотическими или биполярными расстройствами были самые высокие показатели инфицирования, приводящие к госпитализации, — 35,8% и 37,3%. При этом среди заболевших психически здоровых пациентов лишь 16,6% попадали в реанимацию.

Отмечается, что исследование проводилось в британском Биoбанке, который представляет собой крупномасштабную биомедицинскую базу данных и исследовательский ресурc, содержащий генетическую информацию, информацию об образе жизни и здoровье полумиллиона участников-добровольцев из Великобритании.

Ранее сообщалось, что эмоциональная нестабильность, депрессия, бессонница и целый «букет» других психических расстройств грозят «накрыть» человека, исцелившегося от коронавируса. После выздоровления на это действительно нередко жалуются пациенты. Итальянские учёные выяснили, что у 55% выздоровевших в течение нескольких месяцев появляется как минимум одно нарушение в психике.