https://static.news.ru/photo/da89e37a-c8b6-11e9-a775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Российское общество психиатров подготовило заключение, что антидепрессант бупропион, за покупку которого возбудили ряд уголовных дел, не является наркотическим средством.

В документе, опубликованном на сайте общества, говорится, что бупропион не вызывает зависимости и чувства эйфории.

С позиций клинической фармакологии и наркологии бупропион не может быть отнесён к наркотическим средствам исключительно из-за структурного химического сродства со стимулятором эфедроном/меткатиноном, — сообщает Российское общество психиатров.

По словам психиатра Павла Алфимова, заключение подготовлено в ответ на запрос адвоката одного из обвиняемых по уголовному делу, связанному с покупкой этого препарата, сообщает « Коммерсантъ ».

Как ранее писал News.ru, россиянка Дарья Беляева заказала в Польше антидепрессант бупропион и попала под уголовное преследование. Она страдает шизотипическим расстройством личности и вынуждена принимать психотропные препараты, которых к тому же нет в России.

Против Беляевой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере), ей грозит до 20 лет тюрьмы. Девушка попала в поле зрения следователей после того, как посылка с антидепрессантом бупропионом попала на таможню. Сотрудники отправили препарат на экспертизу, которая обнаружила в нём производное наркотика эфедрон — он запрещён в России.