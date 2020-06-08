Психиатрическая экспертиза показала отсутствие у Голунова отклонений

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Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила каких-либо отклонений у журналиста Ивана Голунова, проходящего по уголовному делу о попытке подбросить ему наркотики в качестве потерпевшего.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы психиатрического исследования.

Анализ материалов уголовного дела и результаты обследования позволяют сделать вывод о том, что у Голунова И. В. не возникло какого-либо психического заболевания после совершения в отношении него противоправных действий, — говорится в них.

Согласно результатам экспертизы, Голунов по своему психическому состоянию мог понимать значение и характер действий, которые совершались в отношении него. Также он может правильно воспринимать обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, и давать показания.

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