Психиатр перечислил последствия COVID-19

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Сотрудников казанского МУП «Метроэлектротранс» подозревают в майнинге криптовалюты на трансформаторной электроподстанции по месту работы. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

По версии следствия, главный инженер компании и директор службы энергохозяйства наземного транспорта в марте установили на подстанции работодателя оборудование для майнинга криптовалюты. Система действовала два месяца, за это время предполагаемые...