16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Психиатр перечислил последствия COVID-19

16:42, 21 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

И.о. генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе рассказал об ухудшившейся памяти и сниженной концентрации внимания у перенёсших коронавирус. Об этом врач сообщил на онлайн-конференции «Восстановление и реабилитация организма после COVID-19».

Представьте себе, человек, у которого жалоб никаких нет, прочитал страницу, вроде бы всё понял, перевернул и забыл, что он прочитал. И это достаточно часто встречается. Помимо этого, затруднение концентрации внимания. Вроде бы слышит, всё понимает, но когда через 10 минут вступает в обсуждение, не знает, о чём идёт речь, — рассказал Кекелидзе.

Также врач назвал последствием болезни нарушение внутренней стабильности. Человек может неадекватно отреагировать на что-то, «вдруг взорваться», тогда его речь становится непоследовательной.

Ранее главный врач Новосибирской психиатрической больницы № 3 Яна Мохначева перечислила такие последствия коронавируса, как панические атаки, депрессивные расстройства, неврозы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео