Психиатр перечислил последствия COVID-19

И.о. генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе рассказал об ухудшившейся памяти и сниженной концентрации внимания у перенёсших коронавирус. Об этом врач сообщил на онлайн-конференции «Восстановление и реабилитация организма после COVID-19».
Представьте себе, человек, у которого жалоб никаких нет, прочитал страницу, вроде бы всё понял, перевернул и забыл, что он прочитал. И это достаточно часто встречается. Помимо этого, затруднение концентрации внимания. Вроде бы слышит, всё понимает, но когда через 10 минут вступает в обсуждение, не знает, о чём идёт речь, — рассказал Кекелидзе.
Также врач назвал последствием болезни нарушение внутренней стабильности. Человек может неадекватно отреагировать на что-то, «вдруг взорваться», тогда его речь становится непоследовательной.
Ранее главный врач Новосибирской психиатрической больницы № 3 Яна Мохначева перечислила такие последствия коронавируса, как панические атаки, депрессивные расстройства, неврозы.