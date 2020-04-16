Психиатр сообщил, какие типы личности хуже других переносят самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/d33dc774-7fdd-11ea-a8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время действия режима самоизоляции, введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, тяжелее всего с эмоциональной точки зрения придётся людям общительным и нуждающимся в постоянном контакте. Об этом в разговоре с журналистами рассказал заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии московского РНИМУ имени Пирогова Андрей Шмилович.

По его словам, особенно нелегко период изоляции будут переживать те, кто болезненно переносит отсутствие социальных контактов. А вот людям, живущим в психозе, будет гораздо проще. Дело в том, что всё происходящее для них — абсолютно нормальная ситуация, подчеркнул психиатр.

По его словам, сейчас в Москве царит эмоционально подавляющая обстановка, однако она не привела к росту количества обращений столичных жителей к коллегам Шмиловича.

Сказывается тот факт, что у людей довольно серьёзные экономические проблемы. Но в ближайшее время психиатры и психологи ожидают волну новых пациентов — большей части тех, кто сейчас находится в самоизоляции, нужна как минимум психологическая помощь, — цитирует Шмиловича радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, в период самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции человеку необходимо регулярно напоминать себе, что эта ситуация обязательно в скором времени кончится. Подобное поведение — верный способ победы над стрессом во время карантина. Об этом в разговоре с журналистами рассказала психолог Юлия Зотова.