Психиатр разнес новый «гуманный» способ смертной казни в США Психиатр Шуров: казнь чистым азотом не гуманнее смертельной инъекции

Фото: Casey Christie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый способ смертной казни в США с применением чистого азота не является более гуманной мерой по сравнению с инъекцией, рассказал NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. Он отметил, что за 20 с лишним лет заключения преступник достаточно мучился от самого ожидания исполнения приговора.

Много лет сидел в камере смертников и каждый день вздрагивал, когда его казнят. Вещи, несовместимые с гуманизмом. Мы не можем переживать, мучился ли он на 10 секунд меньше или сделал ли на три вдоха больше. Весь гуманизм в кавычках. Это преступник, у кого отнимают жизнь, но делают максимально гуманно. Это подмена понятий, — добавил Шуров.

Эксперт объяснил, что преступник, вероятно, мучился из-за многолетнего ожидания исполнения приговора, во время последнего ужина, предоставляемого в США приговоренным к смертной казни, во время подготовки к процедуре и т. д. По его словам, вероятная гуманность заключается в том, что осужденный «мучился» на 10 секунд меньше.

Он ждет своей смерти много лет, он заказывает последний ужин, ждет, ждет, ждет в тяжелейшем стрессе. Какая разница, мучился ли он на 10 секунд меньше? Он совершил очень тяжелое преступление. Инъекции не на всех действовали, неправильно подбирали дозу. Речь идет об удобстве тех, кто казнит, а не приговоренного. Слово «гуманизм» неприменяемо, это смертная казнь, — подытожил Шуров.

Ранее в американском штате Алабама впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота, сообщается на сайте офиса генпрокурора Стива Маршалла. Осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году 58-летний Кеннет Смит был казнен в городе Этмор.