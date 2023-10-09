Психиатр рассказала, почему уныние еще не означает депрессию Психиатр Васильева: плохое настроение еще не означает депрессию

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Сегодня при любом ухудшении настроения многие заявляют, что у них депрессия, рассказала Пятому каналу доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева Анна Васильева. Однако, по ее словам, подмена психологических и психиатрических понятий является весьма опасной практикой: с одной стороны, таким образом можно не обратить внимания на реальный недуг, а с другой — оказаться в беспомощности перед лицом незначительных проблем.

Психиатр подчеркнула, что сегодня люди слишком часто используют медицинскую терминологию в качестве своеобразного украшения к своему социальному статусу.

Слово «депрессия» подменяет все оттенки негативного настроения. <...> Если у нас все так размыто и сверхобобщенно, мы часто испытываем беспомощность и не знаем, что делать, и называем это депрессией, — отметила специалист.

Между тем, по ее словам, в реальности депрессия — это постоянно и длительно (не менее двух недель) сниженное и подавленное настроение и отсутствие удовольствия от того, что раньше вызывало позитивные чувства. Также это состояние может дополнительно сопровождаться ощущением постоянной усталости.

Как заметила врач, самостоятельно определить у себя депрессию человек не может, это должен сделать специалист, предложив корректную схему медикаментозного лечения.

Ранее психолог Наталья Безгина посоветовала для улучшения настроения в межсезонье больше заниматься физкультурой и окружить себя яркими цветами. По ее словам, с апатией, слабостью и раздражением, которые сопровождают многих людей осенью, можно справиться благодаря общению.