Психиатр рассказала о связи осенней хандры с детскими психотравмами

Осенняя хандра свойственна «утягивать» человека в болезненные детские воспоминания , вызванные психотравмой. Если вовремя не дать волю эмоциям, может потребоваться помощь психолога. Об этом Pravda.Ru рассказала психотерапевт Наталья Наумова.

Если мы в детстве получили какую-то травму, во взрослой жизни, когда нас хандра одолевает, мы попадаем опять в детские переживания, они нас утягивают за собой, уносят, и мы в итоге чувствуем, что ситуация безвыходная, то есть мы попали в детскую травматизацию. Нам в этой ситуации очень важно понять, какое у нас чувство, и пожалеть внутреннего своего ребёнка. Как правило, ситуация налаживается, — посоветовала Наумова.

По её мнению, осеннюю хандру можно побороть, если воспринимать осень как прекрасное время года, в которое можно путешествовать, общаться с друзьями, достигать каких-то целей и радоваться жизни.

Она предостерегла россиян от употребления сигарет и алкоголя, так как, по словам Наумовой, подобные методы лишь «затуманивают сознание» и «уводят от решения проблем». Также психотерапевт посоветовала россиянам не углубляться в работу, так как накопившиеся эмоции могут обернуться катастрофой.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые помогут справиться с осенней хандрой. Она особенно выделила жирную рыбу, яичный желток и растительные масла.