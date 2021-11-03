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Психиатр рассказала о связи осенней хандры с детскими психотравмами

12:23, 03 ноября 2021
Психиатр рассказала о связи осенней хандры с детскими психотравмами Фото: unsplash.com
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Осенняя хандра свойственна «утягивать» человека в болезненные детские воспоминания, вызванные психотравмой. Если вовремя не дать волю эмоциям, может потребоваться помощь психолога. Об этом Pravda.Ru рассказала психотерапевт Наталья Наумова.

Если мы в детстве получили какую-то травму, во взрослой жизни, когда нас хандра одолевает, мы попадаем опять в детские переживания, они нас утягивают за собой, уносят, и мы в итоге чувствуем, что ситуация безвыходная, то есть мы попали в детскую травматизацию. Нам в этой ситуации очень важно понять, какое у нас чувство, и пожалеть внутреннего своего ребёнка. Как правило, ситуация налаживается, — посоветовала Наумова.

По её мнению, осеннюю хандру можно побороть, если воспринимать осень как прекрасное время года, в которое можно путешествовать, общаться с друзьями, достигать каких-то целей и радоваться жизни.

Она предостерегла россиян от употребления сигарет и алкоголя, так как, по словам Наумовой, подобные методы лишь «затуманивают сознание» и «уводят от решения проблем». Также психотерапевт посоветовала россиянам не углубляться в работу, так как накопившиеся эмоции могут обернуться катастрофой.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые помогут справиться с осенней хандрой. Она особенно выделила жирную рыбу, яичный желток и растительные масла.

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