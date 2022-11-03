Психиатр рассказала о пользе мужского декрета Психиатр Буцкая: мужской декрет спасет матерей от эмоционального выгорания

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Мужской декрет полезен для сплочения семьи и помощи матерям, так как позволит им избежать эмоционального выгорания благодаря перераспределению обязанностей по уходу за ребенком, рассказала РИАМО врач-психиатр Анна Мельникова. Специалист отметила, что многие женщины после родов страдают от тяжелых депрессий, а уровень усталости из-за каждодневной рутины по уходу за ребенком на фоне гормональных перепадов создает серьезную нагрузку на психику. В таких условиях, по словам врача, помощь отца и его поддержка могли бы сильно поддержать женщину.

Идея введения декретного отпуска для мужчин мне кажется довольно прогрессивной. Это полезно и для сплочения семьи, и в качестве помощи молодой маме, причем речь идет не только об уходе за малышом, но и о том, чтобы разнообразить досуг женщины и дать ей дополнительный отдых, — сказала Мельникова.

Многие женщины, по словам психиатра, справляются с ролью мамы «слишком хорошо», из-за перфекционизма не позволяя себе обращаться за помощью к няням или бабушкам. При таком подходе, объяснила специалист, уровень усталости и стресса матери растет, что вкупе с «гормональным штормом» создает опасность для ментального здоровья. Помощь отца в такой ситуации оградит женщину от опасного для нее фактора внешнего стрессового воздействия, уверена эксперт.

От гормонального шторма это не спасет, но отпадает такой опасный фактор внешнего стрессового воздействия на маму, как рутина и эмоциональное выгорание. Дополнительным бонусом станет более четкое взаимопонимание между двумя любящими людьми, — заключила врач.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ранее рассказала, что проект закона о «мужском декрете» необходим в том числе для того, «чтобы скрепить семью». Парламентарий добавила, что такой отпуск мужчины могли бы брать на два-три месяца, когда ребенку уже исполнилось полгода.