Психиатр рассказала, действительно ли весна может повлиять на поведение Психиатр Сухотеплая: некоторые пациенты могут реагировать на изменения погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые пациенты, страдающие от психических расстройств, действительно могут отреагировать на изменения погоды в весенний период, предупредила врач-психиатр Наталия Сухотеплая. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист отметила, что поведение может изменяться из-за влияния атмосферного давления.

Погодные условия становятся иными. При переходе с зимы на весну меняется атмосферное давление, и пациенты, которые страдают какими-либо психическими расстройствами, могут отреагировать, — уточнила врач.

При этом психиатр подчеркнула, что в последнее время медики приходят к выводу, что связь между обострениями и сменами времен года не так ярко выражена. По словам Сухотеплой, чаще всего поведение при психических расстройствах меняется после выписки пациента из больницы, когда он самостоятельно отказывается от дальнейшего приема лекарств. Кроме того, странное поведение людей может быть связано с употреблением наркотических веществ.

Психолог Майя Тум ранее предупредила, что некоторые бытовые привычки, в частности любовь к идеальному порядку или стремление к накопительству предметов, могут свидетельствовать о формировании душевных расстройств. По ее словам, безобидные действия могут быть тихими симптомами обсессивно-компульсивного расстройства или болезни Альцгеймера.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.