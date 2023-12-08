Психиатр рассказал, для кого опасны дети в депрессивном состоянии Врач Шуров: дети в депрессивном состоянии опасны более всего для себя

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Дети в депрессивном состоянии опасны более всего для себя, заявил NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, в такой ситуации они могут быть подвержены риску суицида, но лишь некоторые из них могут пойти на убийство большого количества людей.

Вот ожидать, что депрессивный пациент сделает такие вещи (расстрел в школе. — NEWS.ru), — это очень нетипично. Они в депрессии более всего опасны для себя, потому что у них огромный суицидальный риск, — сказал Шуров.

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Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии. Процессуальный статус последнего пока не определен. Уточняется, что основные вопросы следователей сводятся к охране учебного заведения и организации пропускного режима.