Психиатр рассказал, какие особенности поведения могут говорить о шизофрении Психиатр Федорович назвал «непробиваемость» человека признаком шизофрении

Психиатр Александр Федорович в беседе с NEWS.ru рассказал о трёх особенностях поведения человека, которые могут говорить о шизофрении. Первое, по его словам, — это «особенности мышления, если таковые могут распознать окружающие», второе — «холодный эмоциональный фон, совершенная непробиваемость», третье — неспособность гражданина прижиться ни в каком коллективе. Эксперт добавил, что такое сложное заболевание диагностировать довольно трудно даже специалистам, кроме примитивных форм.

Это не всегда получается даже у специалистов, это очень специфическая сфера. Это очень непростая задача, форм шизофрении много. Есть очень простые — когда человек галлюцинирует, бежит от ЦРУ, общается с Марсом. О таких формах говорить нет необходимости, они очевидны для любого человека. <...> Самого человека не может ничего насторожить, потому что в восприятии человека, страдающего психическим расстройством такой тяжёлой сферы, все вы будете выглядеть неправильными, а он один будет молодец, — заявил Федорович.

Медик подчеркнул, что родственники гражданина также ничего не заподозрят, так как «они сами такие, потому что состояние генетически обусловлено и наследуется, поэтому нездоровые члены семьи не отметят нездорового поведения у кого-то из своих близких».

Если это коллеги, то человек с подобными особенностями, в первую очередь именно мышления, попадёт в такую сферу, где все будут с особенностями мышления. Например, это физмат МГУ какой-нибудь, или теоретическая механика, теоретическая астрономия. Они там все будут странные, и этот человек туда впишется, коллеги это не заметят. Поэтому говорить о какой-то диагностике шизофренного круга, шизофренного расстройства довольно сложно, — добавил Федорович.

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