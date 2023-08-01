Психиатр рассказал, как вычислить маньяка Психиатр Нурисламов посоветовал обращать внимание на косые взгляды, чтобы вычислить маньяка

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Чтобы вычислить маньяка, следует обращать внимание на косые взгляды, недомолвки, оговорки и проверки собеседника на реакцию, предупредил врач-психиатр Сергей Нурисламов. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что определить человека с подобными наклонностями достаточно сложно. Часто такие люди не вызывают подозрений и хорошо умеют скрывать собственные эмоции и чувства.

Какие-то косые взгляды, недоговоренности, обмолвки, проверки вас на реакцию, на то, как вы будете достигать свободы, рассказ о чем-то подобном, — перечислил первые признаки Нурисламов.

По словам психиатра, человек с такими наклонностями будет стараться избегать людных мест при встречах с потенциальной жертвой, чтобы не привлекать к себе дополнительного внимание. Поэтому врач посоветовал не соглашаться на прогулки в пустынных местностях, особенно если такое предлагает новый знакомый. Нурисламов заключил, что маньяка с двойственной сущностью определить сложнее всего.

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