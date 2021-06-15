Врач рассказал, как справиться с тревожностью на фоне пандемии

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Врач-психотерапевт Александр Федорович рассказал, как справиться с повышенной тревожностью на фоне различных угрожающих сообщений о пандемии коронавируса. В разговоре с NEWS.ru специалист порекомендовал сократить поток негативной информации.

Никак. Абсолютно никак, потому что эта тревожность определяется соответствующими структурами. С ней бороться никак нельзя, — сказал Федорович.

Тем не менее понизить уровень тревожности всё-таки возможно. Для этого специалист советует меньше обращать внимания на негативную информацию. Это позволит сохранить психический баланс.

Если только не слушать никакие новости, не вникать ни в какие вопросы, если вы в состоянии это сделать. Больше никак, — резюмировал психиатр.

За минувшие сутки в России выявлено 14 185 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 5,2 млн человек. Выздоровели за прошедшие 24 часа 8597 пациентов, умерли 379 человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в последние дни в Москве зафиксирован взрывной рост количества выявленных новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, за последнее время рост числа заражений составил примерно 80%.