Психиатр рассказал, что может помочь в борьбе со скулшутингом Врач Шуров: профилактическая работа может помочь бороться со скулшутингом

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Случаи скулшутинга в России не прекратятся, но необходимо проводить профилактическую работу в школах, заявил NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. По его словам, нужно объяснить учителям и ученикам, что делать в подобных чрезвычайных ситуациях. Кроме того, врач предложил установить в классах пуленепробиваемые парты и укрепить двери.

У нас периодически будут случаться такие эпизоды и поэтому должна быть профилактическая работа. Все в школе должны понимать, как действовать, все до последнего. Вот этих идиотских историй про преподавателей, которые игнорируют стрельбу быть больше не должно, — сказал Шуров.

Врач отметил, что учителя и психологи в школах должны узнавать, какой культурой и идеологией интересуются школьники. Он считает, что нужно мониторить страницы подростков в соцсетях и предотвращать получение ими оружия.

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Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Брянске. Сейчас устанавливаются мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего. Задержаны отец девочки и директор гимназии.