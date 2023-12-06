Психиатр рассказал, что делать при панической атаке Психиатр Корнев: при панической атаке важно установить контроль над дыханием

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При панической атаке в первую очередь необходимо постараться нормализовать сердцебиение и восстановить дыхание, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-психиатр Андрей Корнев. Он пояснил, что рефлекторная задержка дыхания, которую часто принимают за удушье во время приступа, происходит из-за возникающего переизбытка кислорода в крови.

Сосредоточьтесь на дыхании, следите за тем, чтобы выдох был длинным и глубоким — необходимо выпустить весь воздух из легких. Также можно попробовать технику квадратного дыхания: четыре счета вдох, четыре — задержка, четыре — выдох, четыре — задержка, — посоветовал специалист.

По его словам, уже сама концентрация внимания на дыхании поможет отвлечься от тревожных симптомов. Размеренно дышать необходимо не менее пяти минут.

Причиной возникновения панических атак психиатр назвал чрезмерно активную работу симпатической нервной системы в условиях стресса, когда происходит мощный выброс адреналина, учащающий сердцебиение и дыхание. По словам врача, в этой ситуации важно осознать, что приступ не угрожает жизни, а является субъективным переживанием и эмоциональным эксцессом, на который можно воздействовать, например, с помощью техники переключения внимания. Это может быть пересчитывание или перечисление предметов вокруг себя, четкое и ритмичное пение песен, чтение наизусть стихов, молитв.

Эксперт предупредил, что если подобное явление периодически повторяется, то можно говорить о паническом расстройстве, которое в некоторых случаях имеет органическую природу и связано с нарушением мозговых функций, в частности, при атеросклерозе. Поэтому при появлении тревожных симптомов необходимо обследоваться у специалиста.

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