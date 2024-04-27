Психиатр раскрыл вероятные мотивы избивавшего людей ростовчанина Психиатр Тетюшкин: ростовский блогер мог избивать людей абсолютно осознанно

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Ростовский блогер мог избивать людей абсолютно осознанно, заявил в беседе с NEWS.ru Психиатр-нарколог, психотерапевт Михаил Тетюшкин. Он подчеркнул, что не может делать выводы о каком-либо психическом расстройстве.

На мой взгляд, все действия осуществлялись совершенно осознанно и имели конкретные цели — это популярность и заработок. Кроме того, что это преступник, совершающий асоциальные и аморальные поступки, я не вижу здесь признаков психического заболевания, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, скорее всего, какое-то психическое расстройство там есть, оно обусловлено средой обитая, воспитанием и ценностями, но при этом о какой-то большой психиатрии, которая бы делала человека не способным оценивать свои поступки, речи не идет.

Ранее блогер Владислав Поздняков опубликовал в своем Telegram-канале видеозаписи, сделанные треш-блогером, который называет себя Packol. На них крупного телосложения молодой мужчина вместе с приятелями избивает людей, принимает наркотики и требует у аптекаря продать ему рецептурные препараты. Также Поздняков сообщил, что Шеховцев работает «спортиком» — так называют людей, которых наркоторговцы нанимают для наказания провинившихся курьеров. Также утверждается, что он продавал фальшивые удостоверения государственных служащих, в том числе сотрудников администрации президента России.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.