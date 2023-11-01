Психиатр раскрыл причину когнитивных расстройств у детей Психиатр Федорович: причина детских когнитивных расстройств кроется в родителях

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Легкие когнитивные расстройства, в том числе специфические нарушения речи, процесса письма, чтения и мелкой моторики, сегодня наблюдаются примерно у 10–15% российских школьников, рассказал в беседе с «Радио 1» врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович. По его словам, проблема возникла, в частности, из-за отсутствия должного воспитания у родителей.

Современная молодежь воспитывается людьми, становление которых выпало на 90-е, на момент разрушения. Базовое влияние на социальное восприятие оказывают те самые люди, которые были разрушены по большей части в 90-е годы, — подчеркнул эксперт.

Он высказал мнение, что число детей с когнитивными расстройствами в России будет продолжать расти, если не изменится система ценностей. По словам психиатра, ребенок может научиться правильно мыслить, только читая книги, заучивая стихи и взаимодействуя с людьми соответствующего уровня, которые помогут подрастающему поколению наработать правильные смысловые конструкции. В то же время, по его словам, сегодня в интернете, который занимает очень значимую позицию для молодежи, происходят прямо противоположные процессы.

Полно стримеров, непонятных личностей, <...> они пытаются предложить свои конструкции. Например, какая-нибудь Инстасамка, у которой речи нет вообще. Я уж не говорю о том, что там большое количество англиканизмов, суть которых не адаптированный к речи человек осознать не может, — рассказал специалист.

Он предупредил, что в скором времени число таких детей станет еще больше, так как нынешние школьники вырастут, станут родителями и будут точно так же воспитывать своих детей.

Ранее логопед Юлия Покровская рассказала, что задержка речевого и психоречевого развития у детей может означать как небольшое отставание вследствие частых болезней, так и достаточно тяжелые нарушения, например расстройства аутистического спектра. В этом случае потребуется долгосрочная психолого-педагогическая работа.