Психиатр раскрыл, как распознать в потенциальном партнере маньяка Психиатр Каторгин: внимательность к деталям поможет распознать в мужчине маньяка

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Чтобы распознать в потенциальном партнере маньяка, следует внимательно следить за его поведением на протяжении нескольких месяцев и подмечать детали, посоветовал врач-психиатр Владимир Каторгин. В разговоре с Пятым каналом специалист подчеркнул, что не надо сразу же раскрывать все данные о себе. Выдать насильника или абьюзера могут одежда, внешний вид и поведение.

Смотреть и следить, выбирать себе человека, комфортного для себя, но при этом не раскрываться, не выдавать сразу все про себя — адреса, явки, пароли. Все-таки месяц, два, три посмотреть, понаблюдать, — рекомендует психиатр.

Стоит обратить внимание, как мужчина отзывается о семье, готов ли знакомить возлюбленную со своими друзьями и близкими. У большинства маньяков есть посттравматическое стрессовое расстройство. Обычно оно появляется из-за детских травм. Каторгин посоветовал поднять эту тему и посмотреть, как мужчина будет реагировать. Также ни в коем случае не следует терпеть агрессию и абьюз в свой адрес.

Психиатр добавил, что за свою практику встречал приятных в общении и грамотных людей, которые оказывались насильниками или убийцами. По его словам, иногда и за десять свиданий не распознать в мужчине маньяка.

[Маньяк] на первом, втором, третьем, может быть, и десятом свидании, встрече, общении не произведет впечатления, что хочет тебя убить, и в квартире у него все будет хорошо, и общается он хорошо, но за этой маской скрывается действительно какой-то волк и маньяк, поэтому не всегда можно распознать какие-то знаки, — уточнил Каторгин.

Ранее опрос показал, что около трети (32%) россиян становились жертвами экономического абьюза в семье. В 49% случаев респонденты подчеркивали, что супруга или супруг контролировали их банковские счета. Кроме того, 24% опрошенных признались, что партнер мог без их согласия оформить кредит.