Психиатр раскрыл, как мужская психопатия отличается от женской Психиатр Казанцев: мужчины-психопаты обычно агрессивнее женщин

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

К специалистам чаще попадают мужчины-психопаты, это связано с тем, что обычно именно они проявляют агрессию, в то время как женская психопатия проявляется в истеричном поведении, рассказал врач-психиатр Алексей Казанцев. В разговоре с «360» специалист подчеркнул, что данное расстройство имеет очень много разновидностей, но не относится к физическим заболеваниям.

Психопатия относится к разряду расстройств личности и имеет очень много разновидностей. Однако физическим заболеванием она не считается: это так называемое пограничное состояние, — отметил врач.

По его словам, распознать психопата можно по демонстративному поведению и желанию доминировать. Люди, страдающие данным расстройством, не могут справиться с аффектом и любят, когда на них обращено внимание окружающих. С ними тяжело разрешать конфликты, так как психопаты в своем понимании правы всегда и во всем. Такие люди могут представлять опасность в состоянии агрессии, а также склонны проявлять бесстрашие и подвержены зависимостям. Казанцев заключил, что корректировать поведение можно при помощи препаратов, но полностью избавиться от психопатии невозможно.

Психолог Елена Ярикова ранее предупредила, что построить крепкие и здоровые отношения с мужчиной-абьюзером невозможно, даже если девушка будет терпеливой и мудрой. Она уточнила, что модель поведения таких людей строится на обесценивании партнера.