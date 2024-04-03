Психиатр предупредила об опасности TikTok для мозга Психиатр Калюжная: просмотр коротких роликов повышает риски деменции

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Просмотр коротких роликов в TikTok и на других подобных площадках повышает риски деменции, предупредила психиатр Марина Калюжная. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист уточнила, что отсутствие новых знаний приводит к постепенной деградации лобно-височной доли мозга. Кроме того, ухудшается зрение из-за постоянно меняющихся ярких картинок.

Психолог Кристина Саламатова добавила, что, привыкая к быстрому потоку информации, мозгу становится трудно удерживать внимание на одном объекте. Из-за этого возникают проблемы с памятью. Специалист посоветовала избавляться от зависимости от коротких видео при помощи переключения внимания. По ее словам, нужно хотя бы пять минут читать книгу, после чего несколько минут порисовать и немного позаниматься физкультурой. В такой ситуации человек начнет включаться в процесс и захочет больше времени проводить за другими увлечениями.

Важно учиться наслаждаться продолжительным глубоким контентом. Например, можно выбрать качественные фильмы или сериалы, которые действительно заинтересуют, и позволить себе погрузиться в них без постоянных отвлечений. Для развития воображения следует читать фантастику и классику, посещать книжные или спортивные клубы, — заключила психолог.

Невролог Джеймс Гратвик заявил, что просмотр телевизора после работы поможет снизить риск развития деменции. Невролог также порекомендовал спать в течение восьми часов, но в промежутке между 22 вечера и 6 утра. Именно в это время, по его словам, мозг очищается от токсичных белков.