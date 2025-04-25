Психиатр предположил, могло ли видео экс-подруги Хубутии быть постановкой Психиатр Шуров усомнился, что бывшая девушка Хубутии инсценировала нападение

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Бывшая девушка экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии Юлия Ван вряд ли могла инсценировать нападение с топором, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. При этом врач не верит, что Хубутию ждут какие-либо последствия из-за его влиятельности.

Крайне маловероятно, что это постановка. Выглядит очень правдоподобно. Тем более она не жена, он женат. Это могли быть параллельные отношения. Возможно, он помог ей с цветочным бизнесом и решил, что она ему по гроб жизни должна. Поэтому не верю, что это инсценировка. Человек очень могущественный, поэтому надо максимально предавать огласке, с ее точки зрения, эту историю, чтобы человек хотя бы от нее отстал. Я сильно сомневаюсь, что его ждут какие-то последствия, — сказал Шуров.

Ранее владелица чайного дома Van Tea на Новом Арбате Юлия Ван заявила, что Хубутия напал на нее с топором и жестоко избил. Она опубликовала видео, рассказав подробности инцидента, произошедшего ночью 24 апреля. По словам Ван, бывший возлюбленный бил ее по голове и порезал руки. Сам Хубутия заявил, что не нападал на девушку и находится за пределами Москвы.