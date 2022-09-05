Аналитик предложил ввести институт психологических защитников Эксперт Хаминский: в судопроизводство пора вводить психологических защитников для обвиняемых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-вратарь уфимского клуба «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов получил условный срок по делу о даче взятки за получение военного билета. Руководитель МОО «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области», правозащитник, председатель совета директоров НДЦ клинической психиатрии Александр Хаминский, комментируя этот приговор для NEWS.ru, заявил, что наказали стрелочника, а группа настоящих виновников преступления традиционно вышла сухой из воды и для предотвращения таких преступлений предложил ввести институт психологических защитников подсудимых.

Эксперт предположил, что руководство клуба и команды все само организовало, а парню сказали, что если он не возьмет вину исключительно на себя, то станет соучастником более тяжкого преступления в составе организованной группы. Однако основная вина все же лежит совершенно на других людях, понимавших суть своих действий, надавивших на спортсмена и ушедших от наказания.

По словам Хаминского, для борьбы с подобного рода давлением необходимо ввести в УПК понятие психологического защитника и сделать обязательным его участие на всех стадиях судопроизводства.

В наше время установить эту соразмерность невозможно без участия в уголовном судопроизводстве не только юридических, но и психологических защитников, — заявил Хаминский.

Ранее Сулейманов признался в покупке военного билета. На допросе в Ленинском районном суде Уфы спортсмен рассказал, что дал взятку для покупки документа и уклонения от службы в армии. Он признал свою вину, одновременно с этим отказавшись от дачи показаний на основании 51-й статьи Конституции России. Ленинский районный суд города Уфы приговорил к пяти годам условно.

До этого в покупке военного билета признался нападающий СКА Михаил Воробьев. 10 августа сообщалось, что ему грозит до 12 лет лишения свободы. На момент совершения преступления он также был игроком клуба «Салават Юлаев».