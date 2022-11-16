Психиатр перечислил опасности детской анорексии Психиатр Сологуб: анорексия создает у детей опасность остеопороза и нарушения развития мозга

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Анорексия особенно опасна для детей и подростков, так как создает риск остеопороза и неправильного формирования мозговых центров, рассказал РИАМО психиатр Максим Сологуб. По его словам, накопление кальция в организме происходит только до окончания пубертатного периода, и поэтому заболевание анорексией в этот период может привести к серьезным последствиям для здоровья в течение всей оставшейся жизни. Также эксперт уточнил, что до 20 лет созревает кора головного мозга, а если организм недополучает энергию из-за голодания, она развивается неправильно, что чревато необратимыми последствиями.

Мы всю жизнь расходуем кальций, который успели запасти. Поэтому если заболел ребенок, надо как можно быстрее начинать лечение. Иначе возникнут необратимые последствия, — предупредил Сологуб.

Психиатр также уточнил, что у больных анорексией нарушается выработка гормона дофамина, что провоцирует депрессию и повышает риск суицида в 12 раз. Эксперт уточнил, что без лечения умирает каждый шестой больной.

Анорексия — это одно из немногих психических расстройств, которое может привести к смерти, — уточнил Сологуб.

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