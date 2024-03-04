Психиатр заявил, что растление в детстве влияет на продолжительность жизни Психиатр Тетюшкин: растление в детстве может сократить жизнь на 15–20 лет

Фото: Ute Grabowsky/Global Look Press

Пережитое в детстве растление значительно может испортить качество жизни во взрослом возрасте, заявил психиатр Михаил Тетюшкин в подкасте NEWS.ru «Надо разобраться». По его словам, из-за насилия могут быстрее прогрессировать соматические заболевания, а продолжительность жизни может сократиться на 15–20 лет.

Как минимум это значительное снижение качества жизни, как минимум это вечный психический дискомфорт до того момента, пока это не будет вылечено. Также это сокращение продолжительности жизни лет на 15–20. В силу того, что соматические заболевания при наличии такого рода расстройств возникают и прогрессируют гораздо быстрее, — пояснил Тетюшкин.

В числе рисков для ребенка стать жертвой педофила врач называет то, что в семье ранее было принято воспитывать примерного члена общества, послушного, который со всем соглашается и не может сказать нет. Поэтому у такого ребенка нет механизма защиты от домогательств.

Мы не воспитываем свободную личность, мы не воспитываем человека, который имеет собственное достоинство, а воспитываем послушного исполнителя. Поэтому ребенок не может сказать нет взрослому, который к нему пристает, — поясняет психиатр.

Также психиатр добавил, что, если ребенок начал разговор с педофилом на улице, у него нет шансов не пойти за ним, если он позовет. Поэтому надо научить детей главному правилу: не разговаривать с незнакомцами.

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