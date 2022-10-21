Психиатр оценил эффективность лечения заикания гипнозом Психиатр Орлов призвал не рассчитывать на лечение заикания гипнозом как на панацею

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22 октября отмечается Международный день людей, страдающих заиканием. Сейчас некоторые современные клиники предлагают лечить эту проблему гипнозом, это рабочий метод, но помогает он не всегда, рассказал РИАМО врач-психиатр, психотерапевт ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ» Иван Орлов. По его словам, причина заикания часто связано с нарушениями в работе мозга, поэтому лечить нужно в комплексе всю невротическую составляющую.

Не стоит рассчитывать на гипноз как на панацею. <...> Заикание связано с изменениями в мозге, плюс может включаться и невротическая составляющая, и весь этот набор проблем требует изучения и комплексного подхода, — пояснил Орлов.

По оценке психиатра, в целом лечение заикания гипнозом может привести к положительным результатам, однако эффект будет временным. При этом далеко не факт, что после сеансов гипноза человек перестанет заикаться. При этом специалист посоветовал в любом случае обращать внимание на квалификацию гипнотизера.

Важно быть уверенным, что вы обращаетесь действительно к профессионалу, а не к кому-то, кто просто освоил технику гипноза и теперь готов лечить все что угодно, — заключил медицинский специалист.

Как рассказала нейропсихолог Александра Кондрахина, на возникновение логоневроза влияют физиологические и психосоциальные факторы. К первым относятся разного рода патологии, связанные с вынашиванием плода (инфекции, кислородное голодание, интоксикация), а также преждевременные роды и травмы, полученные в процессе рождения. Сказывается и слабость нервной системы — повышенная раздражительность, нервозность, частая смена настроения, ранимость и индивидуальные особенности речевого развития. Кроме того, расстройство речи может появиться у ребёнка, если он ещё не освоил родной язык, а уже изучает иностранный, пояснила специалист.