Психиатр объяснила желание часто фотографироваться в спортзале Психиатр Харькова: желание делать фото в спортзале может быть вызвано тревогой или нарциссизмом

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Желание часто фотографироваться во время занятий в спортзале и выкладывать снимки в соцсетях может свидетельствовать о повышенной тревожности и стремлении заручиться одобрением окружающих, рассказала РИАМО психиатр Галина Харькова. По ее словам, многие таким образом пытаются показать, что у них «все, как у людей». Помимо того, у таких людей могут наблюдаться нарциссические черты личности, из-за чего они также могут заниматься самолюбованием во время посещения фитнес-клуба.

Излишне тревожные люди часто пытаются заручиться одобрением окружающих, чтобы чувствовать, что они делают все «правильно», что у них «все как у людей». Я советую им принять установку, что правильно — это не так, как нам показывает лента в соцсетях «успешных людей», а так, как комфортно, — рассказала Харькова.

Психиатр посоветовала тревожным людям, которые ходят в спортзал из таких побуждений, не заниматься насилием над собой и поддерживать физическую активность другими способами. Людям с нарциссическими чертами специалист рекомендовала снять фокус с себя и научиться устанавливать глубокие эмоциональные связи с другими людьми, чтобы суметь избавиться от ощущения внутренней пустоты.

Психолог Илья Суслов ранее рассказал: для того чтобы изменить жизнь в лучшую сторону, человеку важно принять ответственность за свою жизнь и обрести истинное желание изменить именно себя, а не обстоятельства. Также важно изменить свое отношение к жизненным проблемам, ведь тревога и страхи способны исказить их восприятие и сделать человека неспособным к активным действиям, добавил специалист.